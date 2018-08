So viel zu zeigen, so wenig Zeit

Nach dem Besuch der Landesjury des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ist nun Daumen drücken angesagt: Wird Schalkenmehren so gut abschneiden wie Basberg im vergangenen Jahr?

Obwohl er mittlerweile Erfahrung hat, was die Präsentation des Dorfs, angeht, ist Schalkenmehrens Ortsbürgermeister Peter Hartogh doch wieder etwas nervös. Der Besuch der nächsten Kommission steht an, nachdem das 630-Einwohner-Dorf in der Verbandsgemeinde Daun den Sprung zum Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ geschafft hat. Konkurrenten sind Hof (Westerwaldkreis), Linkenbach und Dattenberg (Kreis Neuwied), Antweiler (Kreis Ahrweiler), Bettingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich), Bobenthal (Kreis Südwestpfalz), Haschbach am Remigiusberg und Reipoltskirchen (Kreis Kusel), Armsheim (Kreis Alzey-Worms) und Traisen (Kreis Bad Kreuznach).

Aber wie all das, was in Schalkenmehren der sechsköpfigen Kommission um Franz Kattler, Referatsleiter Dorferneuerung im Mainzer Innenministerium, gezeigt werden könnte, in das knappe Zeitkorsett packen? Ein Besuch der Sternwarte oder der Kapelle am Weinfelder Maar würde den Rahmen sprengen, aber an einer Erwähnung geht natürlich kein Weg vorbei. Tempo ist angesagt bei der Präsentation und beim Rundgang, denn insgesamt stehen zwei Stunden zur Verfügung, abzüglich einer 15-minütigen Abschlussbesprechung. Die Palette reicht vom Blick in ein Fachwerkhaus und in die Kirche, die Vorstellung des Projekts Umbau und Erweiterung der alten Schule zum Kultur- und Mehrgenerationenhaus, bis hin zu den Vorhaben der miteinander kooperierenden gastromischen Betriebe der Tourismus-Hochburg.

Aufgabe der Jury: die Bereiche „Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen“, „Bürgerschaftliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten“, „Baugestaltung und -entwicklung“ sowie „Grüngestaltung/Das Dorf in der Landschaft“ bewerten.

Und da schneidet Schalkenmehren richtig gut ab, denn mit Lob für den Ort spart die Kommission nicht. Sehr zur Freude und Entspannung des Ortsbürgermeisters: „Mit den durchweg positiven Beurteilungen kann ich richtig gut leben“, lautet das Fazit von Peter Hartogh.

Und wie lange werden die Schalkenmehrener auf die Folter gespannt? Die Landesjury ist noch bis Ende des Monats unterwegs, das Ergebnis wird im September verkündet. Die Sieger sind aber nicht automatisch beim Bundesentscheid im nächsten Jahr dabei. Denn Rheinland-Pfalz kann nur vier der 16 Gewinner aus den Wettbewerbsrunden 2017/2018 melden. Was bedeutet: In Schalkenmehren werden nun die Daumen für ein erfolgreiches Abschneiden im Landesentscheid gedrückt, in Basberg (Landessieger 2017), dass der kleine Ort unter den vier auserwählten Dörfernfür den Bundesentscheid sein wird.