(red) Wegen Gehölzpflegearbeiten wird die Landesstraße 27 zwischen Niederstadtfeld und Schutz vom 22. bis voraussichtlich 24. Oktober jeweils von 7 bis gegen 17 Uhr voll gesperrt. Dies teilt der Landesbetrieb Mobiöität (LBM) Gerolstein mit.

Der Verkehr aus Richtung Niederstadtfeld wird laut LBM über Üdersdorf in Richtung Bleckhausen bis nach Schutz umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Bleckhausen in Richtung Niederstadtfeld wird über Üdersdorf in Richtung Niederstadtfeld umgeleitet.

Der Verkehr aus Richtung Deudesfeld wird über Weidenbach und die B 257 in Richtung Niederstadtfeld umgeleitet.