Der Landfrauenverband Vulkaneifel lädt zu einer Lehrfahrt von Sonntag, 17. Juni, bis Freitag, 22. Juni, in den Harz ein. Der Harz ist das höchste Gebirge in Norddeutschland mit dem bekannten „Brocken“. Die Teilnehmer erwartet ein überwältigendes Bergpanorama mit einer artenreichen Flora und Fauna. Geboten werden attraktive Ausflugsziele. Unter anderem geht es in die Stadt Quedlinburg, offizielle Welterbe-Stadt. Für diese Lehrfahrt sind noch Plätze frei.