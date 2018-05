später lesen Vereine Gründung des Ortsverbands Dreis-Brück FOTO: Teilen

(red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel freut sich über die Gründung eines neuen Ortsverbandes in der Doppelgemeinde. In den vergangenen Jahren erkannte man hier, dass ein Dorfleben ohne Aktivitäten mit der Zeit verloren geht. So fand in Absprache mit der Landfrau Helga Wirtz und der Vorsitzenden Ilse Spohr eine Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Brück statt mit der Wahl des Vorstandes. Helga Wirtz wurde als erste Vorsitzende gewählt, ihre Stellvertreterin ist Gaby Klinghammer. Und Ulrike Krämer vervollständigt als weiteres Mitglied den Vorstand des neuen Ortsverbands.