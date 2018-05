(red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet zwei Nähkurse an: „Lust auf Nähen“ heißt es im Gemeindehaus Boxberg ab Dienstag, 15. Mai. Unter fachlicher Anleitung von Renate Post findet ein weiterer Nähkurs in Stadtkyll statt. Informationen dazu sind erhältlich unter Telefon 06597/5228. Anmeldungen für den Kurs in Boxberg an Ramona Kartels, Telefon 02692/8280.