Türschmuck und Gestecke gestalten

Der Landfrauenverband Vulkaneifel lädt für Freitag, 16. Februar, um 15 Uhr zu einem Floristik- und Dekorationskurs in die Grillhütte in Sassen ein. Dort können die Teilnehmer ihre Frühlings- oder Festtagsdekorationen laut Veranstalter selbst gestalten. Sie werden gebeten, ihre eigene Klebepistole und Gartenschere sowie eigenes Dekomaterial mitzubringen. Der Kurs unter Leitung von Mathilde Munkler dauert drei Unterrichtsstunden und kostet fünf Euro für Mitglieder (acht für Nichtmitglieder) plus Materialkosten.