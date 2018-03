später lesen Natur Landschaft aktiv erleben FOTO: Gesundland Vulkaneifel / TV FOTO: Gesundland Vulkaneifel / TV Teilen

(red) Bei einer geführten Wanderung der Reihe „Natur Aktiv Erleben“ zeigt Landschaftsmentor Alfred Welter am Donnerstag, 11. Januar, wie man die Kraft der Natur spüren, sie sich zu Nutze machen und somit eine Brücke zur eigenen Gesundheit schlagen kann. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Lavabombe in Strohn. Die Wanderung wird etwa drei Stunden dauern und kostet fünf Euro pro Person. Weitere Informationen und Anmeldung bei Alfred Welter unter Telefon: 0171/8948816.