(red) Die Mitgliederversammlung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, Kreisvereinigung Daun, findet am kommenden Mittwoch, 15. August, um 18.30 Uhr in der integrativen Kindertagesstätte in Daun, Berliner Straße 4a, statt.