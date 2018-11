Zuhören und mitmachen in der Adventszeit

14 Schulen im Kreis mit 67 Klassen haben sich schon für Aktion der Kreisbibliothek angemeldet.

(red) Im Rahmen der Aktion „Leselust in Rheinland-Pfalz“ engagiert sich die Kreisbibliothek in Daun dieses Jahr wieder mit Adventskalendern zum Zuhören und Mitmachen.

Für die Grundschulen bietet sie die Geschichte: „König Malte feiert Weihnachten“ von Martin Klein an. An jedem Schultag in der Adventszeit liest der Lehrer oder die Lehrerin einen Teil dieser Geschichte vor, die im Anschluss im Klassenverband durch ein Spiel oder Rätsel ergänzt wird.

Jeden Tag wird ein Lösungsbuchstabe ermittelt, der am letzten Schultag zu einem Lösungswort führt. Dieses soll von den Kindern in der Bibliothek abgegeben werden. Unter allen richtig ermittelten Lösungen wird ein Preis verlost.

Für die 1. Klassen und Kindergärten gibt es einen Wandkalender mit Vorlesegeschichten. Er hat das Thema „Weihnachten im Wald“ und wurde von dem Autor THiLO und der Illustratorin Ulrike Sauerhöfer erstellt. 14 Schulen des Landkreises mit 67 Klassen haben sich bisher schon für diese Aktion angemeldet.

Ein weiterer Adventskalender wird noch für ehrenamtliche Vorleser und Vorlesepaten von Seniorengruppen oder Senioreneinrichtungen angeboten. Für jeden Werktag im Dezember bis Heiligabend findet man eine besinnliche oder heitere Zehn-Minuten-Geschichte rund um das Thema Advents- und Weihnachtsbräuche, geschrieben von der Autorin Birgit Ebbert. Die jeweils in sich abgeschlossenen Geschichten animieren zum Erzählen und zum gegenseitigen Austausch. Für diesen literarischen Adventskalender können sich noch entsprechende Vorleser in der Kreisbibliothek melden.

Die Unterlagen für die Leseförderaktionen können vom 22. bis 30. November in der Kreisbibliothek in Daun abgeholt werden.