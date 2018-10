später lesen Lesen Literaturkritiker stellt in Daun neue Bücher vor Teilen

Twittern

Teilen



(red) Selbst ein Vielleser und Bücherwurm verliert schnell den Über- und Durchblick auf dem riesigen Büchermarkt. Was lohnt sich, was nicht? Der Kulturkreis Daun bietet daher am Montag, 19. November, 20 Uhr, im Forum Daun ein Literaturcafé an.