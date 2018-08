(red) Mayen steht vom 13. bis 21. Oktober wieder im Zeichen des größten Volksfests im nördlichen Rheinland-Pfalz, des Lukasmarkts. Er startet am Samstag, 13. Oktober, um 11 Uhr. Am ersten Lukasmarkt-Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr.

Dienstag und Mittwoch sind die klassischen Viehmarkt-Tage, in denen der Lukasmarkt seinen Ursprung hat. Dienstags steht der Pferdemarkt an, am Mittwoch folgt der einzige Schafmarkt im Land. Der Donnerstag ist bei den Familien beliebt, denn es gelten ermäßigte Preise an allen Attraktionen. Auch am zweiten Wochenende erwartet der Lukasmarkt noch viele Besucher, bevor er am Sonntag, um 20 Uhr mit einem Feuerwerk endet.