Die vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr veranstaltete Maikirmes in Oberbettingen startet am Samstag, 12. Mai, von 13.30 bis 15.30 Uhr mit dem traditionellen Spielzeug- und Kleiderbasar im Gemeindehaus. Ab 22 Uhr erwartet die Besucher am Samstag Livemusik mit der Band Hubercraft. Am Sonntag gibt es nach dem Frühshoppen Leckeres vom Grill. Nachmittags werden für die Kinder Feuerwehrspiele angeboten, zudem gibt es Kaffee und Kuchen.

Interessierte Aussteller für den Basar melden sich bitte bei Simone Mörsch unter Telefon 06593/2086995 oder bei Tanja Andres unter Telefon 06593/208876 an.