Marinekameraden unter bewährtem Kommando

(red) Der bisherige Vorstand der Marinekameradschaft Daun ist einstimmig wiedergewählt worden. In der bisher am besten besuchten Jahreshauptversammlung der Marinekameradschaft Daun (gegründet 1964), in der nur ein Mitglied krankheitsbedingt fehlte, gab es folgendes Ergebnis: