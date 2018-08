Marinekameradschaft Daun unterwegs in Ostfriesland

(red) Wieder einmal führte es die Mitglieder der Marinekameradschaft Daun mit ihren Partnern in den Norden Deutschlands. Erstes Ziel war Papenburg mit der Meyer- Werft, in der bei einem Rundgang die einmalige Chance bestand, den Bau der Kreuzfahrtriesen, wie zum Beispiel das neueste AIDA-Kreuzfahrtschiff, hautnah zu erleben.

Der umfassende Einblick, verbunden mit informativen Filmen, war sehr beeindruckend und überzeugte alle Teilnehmer von der großartigen Arbeit. Als nächstes Ziel stand die ostfriesische Stadt Leer auf dem Programm, die mit ihrer historischen Altstadt zu den schönsten Städten gehört. Beim Stadtrundgang beeindruckten die in einem deutsch-niederländischen Renaissancestil errichteten Bauten. Die Kurzreise endete am späten Abend mit der Ankunft in Lautzenhausen.⇥Foto: privat