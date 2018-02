Trainingstage für medizinische Einsatzkräfte

Medizin im Motorsport: Teams aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland üben auf dem Nürburgring.

(red/sts) Deutschland ist einer von drei anerkannten Ausbildungsstandorten für Medizin des internationalen Automobildachverbandes FIA. Der Nürburgring spielt hier eine besondere Rolle, denn der hohe Standard der medizinischen Versorgung an der Rennstrecke genießt weltweit einen guten Ruf. Das Know-how und die jahrelange Erfahrung rund um das Thema Medizin im Motorsport werden bei den „International Medical Days“ vom 23. bis zum 25. Februar weitergegeben. Für den Lehrgang kommen Teams aus den Niederlanden, Belgien und von den deutschen Rennstrecken in die Eifel.

Das Programm, bei dem rund 100 Teilnehmer und Referenten erwartet werden, ist speziell auf die Einsatzbereiche der medizinischen Kräfte zugeschnitten.

Auf sie warten zahlreiche praxisnahe Übungen und Situationen wie die Stabilisierung bei potenziellen Wirbelsäulenverletzungen. Im Anschluss können die Teams eine Prüfung ablegen und hierdurch das FIA-Zertifikat für die Zulassung bei FIA-Veranstaltungen erlangen.

Neu bei der Ausbildung am Nürburgring wird ein spezielles Referat zum wichtigen Thema Medizin- und medizinisches Versicherungsrecht im Motorsport sein. Darüber hinaus finden zwei medizinische Lehrgänge mit einem hohen Anteil an praktischen Übungen statt. Dabei wird die strukturierte und Prioritäten-orientierte Versorgung von schwerverletzten Patienten bei Rennsportveranstaltungen geschult. Die Veranstaltung wird nun bereits zum neunten Mal am Nürburgring angeboten.