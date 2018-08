Mehr Platz im Industrie- und Gewerbepark

Der Wirtschaftsstandort Nerdlen-Kradenbach wächst: In die Erweiterung werden mit Unterstützung des Landes mehr als drei Millionen Euro investiert.

Es tut sich was im Industrie- und Gewerbepark (IGP) der Verbandsgemeinde (VG) Daun in Nerdlen und Kradenbach. Wegen zahlreicher Nachfragen nach Gewerbeflächen hat der Zweckverband eine weitere Erschließung um gut sieben Hektar beschlossen. 3,1 Millionen Euro werden investiert, etwas mehr als die Hälfte davon (1,7 Millionen Euro) steuert das Land Rheinland-Pfalz bei.

Bis Helmut Pauly, Ortsbürgermeister von Kradenbach und stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands, den Bescheid von Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) entgegennehmen konnte, hat es einen gut zwei Jahre währenden Vorlauf gegeben.

Manfred Hein, Geschäftsführer des im IGP beheimateten Technologie- und Gründerzentrums (TGZ) und für die Vermarktung der Gewerbeflächen zuständig, berichtet, dass es 2016 erste Gespräche hinsichtlich der Erweiterung gegeben hat. Nun ist alles in trockenen Tüchern, mit den Erschließungsarbeiten ist bereits begonnen worden.

„Die 2012 abgeschlossene Weiterführung der Autobahn von der Anschlussstelle Gerolstein bis zur Anschlussstelle Kelberg in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet hat uns einen echten Schub gebracht“, erklärt Hein die positive Entwicklung der jüngeren Vergangenheit. Mittlerweile ist auch der Zustellstützpunkt der Post, jahrzehntelang in Daun stationiert, im IGP beheimatet, und mit dem TPS-Werk hat sich der flächenmäßig größte Betrieb angesiedelt. Eine feste Größe in Nerdlen-Kradenbach ist auch die Spedition Gräfen, die weiter expandieren wird. „Wir sind in Gesprächen mit einem Bauunternehmen aus der Struth und im TGZ ansässigen Firmen für eine Ansiedlung. Fix ist, dass die Firma Büsch Pflanzenöle 6500 Quadratmeter nutzen wird“ erläutert Hein den aktuellen Stand. Wie sich der A-1-Lückenschluss auf die Entwicklung des IGP auswirken würde, darüber mag Hein nicht mehr spekulieren: „Das werde ich in meiner beruflichen Laufbahn definitiv nicht mehr erleben.“

FOTO: TV / Foto: Stephan Sartoris