Mehrere Unfälle im Kreis auf glatten Straßen

Kerpen/Üxheim (sts) Auf glatten Straßen hat es im Kreis Vulkaneifel am Freitag zahlreiche Unfälle gegeben. So auf der Landesstraße 10: Eine 20 Jahre alte Autofahrerin war von Kerpen Richtung Walsdorf unterwegs.

In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Wagen einer 51-Jährigen. Diese blieb unverletzt, die 20-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 11 000 Euro. Einen Zusammenstoß gab es auch auf der L 68 bei Üxheim. Der Fahrer eines Transporters war in Richtung Nohn unterwegs, als er in einer Gefällstrecke die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Klein-LKW zusammenstieß. Dessen Fahrer, ein 33-Jähriger, wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand Schaden von rund 10 000 Euro.