Mein Vogel heißt Bernhard

Wie fit mag Bernhard Vogel wohl noch sein?

Warum ich frage? Er ist 85, und vielleicht wird er bald nochmal gebraucht. Denn wenn unsere Lieblings-CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner Bundesministerin wird (ich wiederhole meinen Appell an die SPD-Mitglieder: bitte, bitte für die GroKo stimmen. Noch eine Sondierung, und ich stürze mich aus dem Fenster – aus dem Erdgeschoss), wird’s dünn mit der Personaldecke in Mainz.Wer soll bloß Ministerpräsident(in) werden, wenn die CDU – dann todsicher – 2021 die Landtagswahl gewinnt? Patrick Schnieder ist dann Bundeskanzler, der ist weg. Aber haben wir nicht noch einen aufstrebenden Stern am politischen Landeshimmel in der Hinterhand? Richtig getippt: Lasst das mal den Gordon machen! Jung, dynamisch, vulkaneifelerisch – eine unschlagbare Mischung. Kriegen Sie auch schon eine Gänsehaut?

Und wenn alle Stricke reißen? Nicht verzagen, Bernhard Vogel fragen! Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Thüringen: mehr Berufserfahrung geht nicht. Und längst vergessen, liebe CDU-ler, dass er vor 30 Jahren von euch in die Wüste geschickt wurde...

FOTO: Werhan, Michael / TV