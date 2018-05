Michelangelo lässt grüßen

Na, auch schon im Keller (wahlweise Speicher) gewesen, um die WM-Utensilien rauszusuchen? Wird langsam Zeit, Flagge zu zeigen. Spätestens am Montag wird mein Auto in ein Meer von Schwarz-Rot-Gold verwandelt, den entsprechenden Hausanstrich hat mir Walburga verboten – Banausin! Sie hat einfach kein Gespür dafür, dass es bei mir jetzt schon richtig kribbelt, wenn ich daran denke, wie wir in Russland den WM-Pokal schon wieder holen – „Das ist aber auch das einzige Thema, bei dem es bei dir noch kribbelt!“

Moment, war da nicht noch was? Alabasterkörper? Ach ja, Fanclub-Vorsitzende Anita hat sich ins Zeug gelegt, was es damit wohl auf sich hat (gut, denn ich hab überhaupt keine Ahnung). Jedenfalls hat sie Wikipedia bemüht: „Alabaster ist eine sehr häufig vorkommende, mikrokristalline Varietät des Minerals Gips.“ Aha. Also ich hatte mehr an was Glänzendes gedacht, so in Richtung Marmor – Sie wissen schon, David, Michelangelo, nur etwas rundlicher.

Aber ich werde mich an Anita halten und künftig „Astralkörper“ verwenden. Passt haargenau: „Schöner, menschlicher Körper“, „Leib der höchsten, geistigen Stufe“. Also körperlich und geistig ganz vorn – ich hab’s gewusst! Ja, Walburga, aufgepasst, wer weiß, bei wem es jetzt alles kribbelt...

FOTO: TV / Werhan, Michael