Wie die Milch zum Käse wird

Das Projekt Miniköche

„Gesundheit durch richtige Ernährung in einer intakten Umwelt“ – so lautet das Motto des Miniköche-Projektes, an dem in der aktuellen Gruppe 29 Kinder aus der Eifel an die Grundlagen des gastronomischen Handwerks herangeführt werden. Die Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren erfahren in einer zweijährigen Ausbildung, welche Nährwerte unsere Lebensmittel besitzen. Sie lernen, mit regionalen Produkten Gerichte zu kochen. Das Programm der Miniköche hat sich zu einem europaweiten Projekt entwickelt. Unterstützt wird das Projekt in der Eifel durch Gasthaus Herrig in Meckel und Hotel Heidsmühle in Manderscheid.