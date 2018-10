später lesen FAMILIE Missbrauch vorbeugen Teilen

(red) Ein Fachabend zum Thema „Sexueller Missbrauch an Mädchen und Jungen – Wie können Eltern vorbeugen?“ ist am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr in Daun. Veranstalter sind das Jugendamt des Landkreises, die Gleichstellungsbeauftragte Edith Peters und die Familienbildungsstätte des DRK-Bildungswerks.