Eine neue Brücke für Steinborn

(sts) Fast zwei Jahre ist es her, dass Unwetter für große Schäden im Kreis Vulkaneifel sorgten. Auch an der Brücke auf der Kreisstraße zwischen Steinborn und der Bundesstraße 410. Die war aber ohnehin schon nicht mehr in bestem Zustand, laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein hat die Brücke „erhebliche Schäden im Bereich der Widerlager und des Überbaus“, für LKW ist sie deshalb schon seit einigen Jahren gesperrt. Auch für andere Fahrzeuge gilt das seit nun mehr als anderthalb Jahren, was mittlerweile zu Diskussionen geführt hat, warum dort nichts passiert.