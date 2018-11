später lesen Gesundheitswesen Mit dem Mut der Verzweiflung FOTO: TV / Eltges, Stefanie FOTO: TV / Eltges, Stefanie Teilen

Twittern

Teilen



In Zeiten, in denen man den Eindruck gewinnen kann, dass die Mindestanforderungen an vernünftigem Umgang miteinander immer häufiger außer Kraft gesetzt scheinen, war die Sitzung des Kreisausschusses ein leuchtendes Beispiel dafür, dass es sie doch noch gibt: die sachliche Diskussion, ohne Polemik, ohne Verunglimpfungen – und das bei einem hoch emotionalen Thema.