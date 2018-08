später lesen Wanderung Mit Muße wandern Teilen

Twittern

Teilen



(red) Et jit net jerannt: Dieses Eifeler Motto steht Pate bei einer geführten Wanderung auf dem als Muße-Pfad neu gestalteten Maare-und-Thermen-Pfad am Dienstag, 7. August. Start ist um 10 Uhr am Hotel Maas in Lutzerath.