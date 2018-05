später lesen Geld Mitgliederforen der Volksbank RheinAhrEifel Teilen

Twittern

Teilen



Im Rahmen ihres Mitglieder-Mehrwertprogramms bietet die Volksbank RheinAhrEifel ihren über 95 000 Mitgliedern die Möglichkeit an, kostenlos an exklusiven Foren teilzunehmen. Der Termin in Daun ist am Dienstag, 15. Mai, 19 Uhr. Es geht um das Thema „Erbrecht und Testamentsgestaltung im privaten Bereich“, und findet statt in der Volksbank-Niederlassung Daun, Abt-Richard-Straße 13, Referent ist Notar Dr. Martin Eimer aus Daun.