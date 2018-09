Mobile Apfelpresse fährt wieder durch die Region

Weil in diesem Jahr das Obst früher reif ist, ist auch die mobile Saftpresse der Familie Bernardy aus Üxheim schon früher unterwegs. Los geht es bereits ab Samstag, 15. September. Ab dann kann wieder regelmäßig die mobile Saftpresse genutzt werden.

Ab diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit, die Früchte montags, dienstags oder mittwochs abzugeben und am Donnerstag den Saft abgefüllt abzuholen.

An folgenden Tagen steht die Presse an verschiedenen Orten: am 15./16. 23., 28. und 30. September sowie am 3., 12., 21., und 26. Oktober in der Kirchstraße in Üxheim, am 22. September in Trier-Heiligkreuz; am 29. September in Ellscheid, am 5. Oktober in Meerfeld; am 6. Oktober in Aktweiler, am 7. Oktober in Gerolstein; am 13. Oktober in Wittlich; am 14. Oktober in Rengen, am 20. Oktober in Wilsecker und am 27. Oktober in Ripsdorf.

Anmeldung, Terminbuchung und Infos unter Telefon 02696/930312 oder 0170/5204501.