Im Elferrat hat sich was getan

Das Motto der Dauner Narrenzunft für die laufende Session lautet: „Auf’m Bauernhof das Scheunenfest die Dauner Jecken feiern lässt!“.

(red) Auch in diesem Jahr hat die Dauner Narrenzunft mit dem traditionellen Mützenabend unter Leitung des neuen Sitzungspräsidenten Martin Geisen die Session 2018 eingeleitet. Dabei mussten Prinz Udo I. und die neuen Elferratsmitglieder Janine Steckenborn, Tino Hotho und Andreas Braun die humoristischen Aufnahmeprüfungen bestehen.

Mit dem diesjährigen Motto „Auf’m Bauernhof das Scheunenfest die Dauner Jecken feiern lässt!“ dürfen sich auch wieder die vier Garden beweisen. Der Kartenvorverkauf für die am 10. Februar stattfindende Prunksitzung ist am Samstag, 27. Januar, von 11.11 bis 13.11 Uhr im Forum Daun. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Wie in den Vorjahren besucht die Dauner Narrenzunft die Kappensitzungen der befreundeten Vereine in Üdersdorf, Oberstadtfeld und Neunkirchen. In diesem Jahr werden sie auch wieder den Rosenmontagszug in Neunkirchen aktiv begleiten.

Der Verein fährt jeweils mit einem Bus zu den Veranstaltungen und nimmt gerne noch weitere interessierte Jecken mit. Abfahrtstermine stehen auf der Internetseite www.Dauner-Narrenzuft.de.

Am Weiberdonnerstag wird gemeinsam mit den Möhnen um 11:11 Uhr das Dauner Rathaus gestürmt.

Ab 17 Uhr startet dann im Forum die Karnevalsparty “Helaaf meets Clubbing“ und den Livebands „Die Bademeister“ und „Veedel for 12“ (Happy hour von 17 bis 19 Uhr, Eintrittspreis neun Euro). Wie gewohnt findet auch in diesem Jahr die Kindersitzung „Dauner Jauner Juniors“ am Karnevalssonntag ab 15:11 Uhr im Dauner Forum statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr.