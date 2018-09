MTB-Nachttour für Jugendliche

(red) Jugendliche, die Lust haben auf eine besondere Herausforderung, sind zu einer geführten Mountainbike-Tour eingeladen. In Zusammenarbeit mit Traumtrails Eifel und dem SV Darscheid bietet die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun eine Nachtschwärmer-Tour an.

Treffen ist am Mittwoch, 10. Oktober, um 16 Uhr am Bahnhof Daun. Von dort geht zum Landgasthof „Beim Holzschnitzer“ in Dreis-Brück. Dort steht für die jungen Biker ein Burger-Essen auf dem Programm. Anschließend heißt es dann Lampen an und wieder rauf aufs Rad. Es geht über gut zu fahrende Forstwege zurück nach Daun (Ankunft dort gegen 21 Uhr). Mitzubringen sind neben dem Rad ein Rucksack mit Ersatzschlauch und Proviant, und natürlich ein Helm. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro.

Anmeldung bei Rüdiger Herres, Telefon 06592/939-204, oder per E-Mail jugendpflege@vgv.daun.de.