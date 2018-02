(red) Bei der Grünen Woche in Berlin wurde die Gemeinde Mückeln für ihr Engagement in der Dorfinnenentwicklung ausgezeichnet. Das Dorf in der Verbandsgemeinde Daun ist Bundessieger des Wettbewerbs „Kerniges Dorf“ in der Kategorie „klein und kernig“. Ortsbürgermeister Erwin Steffes, Beigeordneter Peter Sartoris und Landrat Heinz-Peter Thiel haben die Auszeichnung entgegengenommen. Foto: Dr. Tim Becker