Trommeln, Rhythmus und Tanz als ganzheitliches Training bietet die Sportart Drums Alive. Das Programm soll die Durchblutung fördern und zum Stressabbau dienen. Am Samstag, 20. Januar, von 9.30 bis 11 Uhr ist der Kurs in der Turnhalle der Grundschule Daun (Alt ). Die Kosten betragen 8 Euro für Mitglieder des TuS Daun und 16 Euro für Nicht-Mitglieder.

Anmeldung per E-Mail an info@tus-05-daun.de oder per Telefon unter 06592/8195.