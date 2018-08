(red) Der Musikverein (MV) und der Männergesangverein (MGV) Gillenfeld laden für das Wochenende, 1. und 2. September zu einem Sommerfest am alten Bahnhof der Pulvermaargemeinde ein. Die beiden musikalischen Traditionsvereine möchten sich mit dem Fest bei allen Mitgliedern und Gönnern sowie bei der Bevölkerung bedanken.

Während am Samstag ab 18 Uhr der MGV sowie verschiedene Gastvereine und Chöre für die musikalische Unterhaltung sorgen, geschieht dies am Sonntag ab 12 Uhr durch den MV Gillenfeld und andere Musikvereine. An beiden Tagen laden Bier-, Weinstand und eine Imbissbude sowie am Sonntag Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein.