Musikkorps spielt für guten Zweck

(red) Ein Weihnachtskonzert des Heeresmusikkorps Koblenz findet am Montag, 3. Dezember; um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Adenau statt. Von ihrem Benefizkonzert im vergangenen Jahr am Nürburgring für „Unser Notarzt“ werden die Musiker noch bekannt und „im Ohr“ sein.