Couponheft als Dankeschön für die Urlaubsgäste

(red) Nach einem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr ist nun das Couponheft Gesund-Land Plus 2018 frisch aus dem Druck gekommen. Neu in diesem Jahr ist das kleinere und handlichere Format.

Als Dankeschön für das Entrichten der Kurtaxe erhalten die Gäste in Verbindung mit der jeweiligen gültigen Kurkarte in ihrem Übernachtungsbetrieb ein Couponheft mit 60 Gutscheinen aus dem GesundLand Vulkaneifel. Die einzelnen Gutscheine bieten Vergünstigungen und kleine Geschenke in Betrieben in Bad Bertrich, Darscheid, Daun, Eckfeld, Gillenfeld, Manderscheid, Schönbach und Strohn. Die Gäste können Ermäßigungen bei geführten Wanderungen erhalten, regionale Köstlichkeiten probieren oder länger im wohltuenden Wasser der Glaubersalzquelle baden, um nur einige Möglichkeiten aufzuzählen, die das Couponheft laut Gesund-Land bietet.

Das Gesund-Land-Plus-Couponheft kann ab sofort von den Übernachtungsbetrieben und Kliniken der Kurorte Daun, Manderscheid und Bad Bertrich in den jeweiligen Tourist-Informationen abgeholt werden. Gäste erhalten das Heft beim Check-In.

Ansprechpartnerin bei Rückfragen ist Verena Trappe unter Telefon 06592/951372 oder per E-Mail: trappe@gesundland-vulkaneifel.de