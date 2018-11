später lesen Naturschutz Naturschutzbund sucht Helfer für Landschaftspflege Teilen

(red) Die Gruppe Daun im Naturschutzbund (Nabu) plant Pflegeeinsätze am Samstag, 24. November, und Samstag, 1. Dezember, jeweils ab 9 Uhr. Treffpunkt ist in Mosbruch, östliches Weiherende auf dem Rundweg oder an den Feuern im Gebiet.