NeroBiker laden zu Rennen um Neroth ein

(red) Die „NeroBiker“ veranstalten am Samstag, 18. August, das erste Drei-Stunden- Mountainbike-Rennen rund um den Sportplatz in Neroth. Die NeroBiker sind eine Gruppe von Hobbyfahrern im Alter zwischen 17 und 58 Jahren, die sich regelmäßig zu Fahrten treffen.

Sie fahren auch als Gruppe bei anderen Mountainbike-Veranstaltungen mit. Sie möchten ihr Hobby mit anderen teilen und bieten daher allen Interessierten ein Drei-Stunden-MTB-Rennen rund um Neroth an.

Der Start ist um 15 Uhr am Sportplatz. Gestartet werden kann als Einzelfahrer, Zweier- oder Dreier-Team. Selbstverständlich können auch E-Bikes an den Start gehen. Dazu gibt es eine separate Wertung. Bereits ab 13 Uhr messen sich die Jugendlichen beim Kids-Race. Dort werden nach Altersklassen verschiedene Streckenlängen angeboten. Für alle Teilnehmer gibt es Startertüten. Die Kinder werden für die Anstrengung und Teilnahme mit Pokalen belohnt. Bei den Erwachsenen erwarten die Sieger in den einzelnen Klassen noch interessante Sachpreise.

Die Startgebühren für das Kids-Race betragen pro Starter 5 Euro. Für die Teilnehmer am Drei-Stunden-Rennen beträgt die Startgebühr für einen Einzelstarter 15 Euro, Zweier-Teams 25 Euro und Dreier- Teams 35 Euro.

Näheres zur Anmeldung und Teilnahme auf der Facebook Seite der NeroBiker „facebook.de/Nerobiker“ oder unter www.br-timing.de