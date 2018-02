Aus der Eifel in die ganze Welt

Neue TPS-Geschäftsführung: Firma produziert unter anderem Förder- und Bohrrohre für Ölindustrie.

(red/sts) Die TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH mit Sitz in Daun, einem Export-Verkaufsbüro in Düsseldorf sowie einer Niederlassung in Ratingen hat mehrere neue Geschäftsführer. Grund dafür ist, dass zwei Geschäftsführer in den Ruhestand gegangen sind. Vor einigen Monaten sind die langjährigen Mitarbeiter Heike Burbach-Domke (seit 23 Jahren im Unternehmen) und Michael Krämer (seit mehr als 37 Jahren dabei) zu Geschäftsführern der TPS berufen worden.

Am 1. Februar ist Matthias Jäger als Sprecher der Geschäftsführung bei TPS gestartet. Er war bis vor Kurzem mehr als ein Jahrzehnt der Geschäftsführer der Stahlrohr-Sparte der Firma Benteler, die ihren Sitz in Paderborn/Schloß Neuhaus hat. Insgesamt war Jäger mehr als 35 Jahre für die Firma tätig, unter anderem in Brasilien, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Die TPS-Technitube Röhrenwerke (damaliger Gründungsname war TPS-Technitube Pipe & Steel) wurden von Peter und Doris Lepper sowie von Gisa Riebschläger 1975 in Ratingen gegründet. Zwei Jahre später erfolgte der Umzug nach Daun.

Die TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH betreibt zwei Röhrenwerke sowie einen Export-Handel von Rohren, Flanschen und Armaturen. In einem TPS-Werk werden nahtlose Chrom-Nickel-Edelstahlrohre gefertigt.

Der Hauptanteil der Produkte geht an Zulieferer für die Automobilindustrie weltweit. In einem anderen TPS-Werk werden Förder- und Bohrrohre für die Öl- und Gasindustrie produziert. Der

Exportanteil der TPS liegt bei etwa 90 Prozent. Davon geht wiederum ein Großteil in überseeische Länder.

TPS beschäftigt insgesamt 238 Mitarbeiter/innen, davon neun Auszubildende.Die TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH gehört mehrheitlich der Techniropa Holding GmbH sowie ein Anteil wird von Doris G. Lepper gehalten. Dieser Anteil wird in die

neu errichtete Lepper-Stiftung eingebracht (der TV berichtete). Das Gleiche gilt auch für ihre Anteile an der TechniSat Digital GmbH sowie der Eifelion GmbH. Auch an diesen Firmen ist die Techniropa Holding GmbH mehrheitlich beteiligt.

Die Techniropa Holding GmbH gehört zu 100 Prozent dem Dauner Unternehmer Peter Lepper. Die Anteile der Techniropa Holding GmbH werden binnen der nächsten zwei Jahre in die Lepper-Stiftung eingebracht.