Neue Räume, neue Geräte: Praxis investiert im Dauner Krankenhaus

MRT ist schon da, es folgen weitere Anschaffungen für weit über eine Million Euro: Radiologische Abteilungen ist bald auf dem aktuellen Stand der Technik.

Es ist eine wertvolle und gewichtige Fracht, die der Führer des großen Krans zu bewegen hat. Der Lastenträger steht an diesem Morgen zwischen der Krankenpflegeschule und dem Erweiterungsbau des Maria-Hilf-Krankenhauses in Daun, das Ziel ist der dritte Stock des neuen Gebäudes, künftige Heimat der radiologischen Abteilung. Am Kran hängt ein sechs Tonnen schweres Magnetresonanztomographie-Gerät (MRT), gefertigt von der Firma Siemens, bestellt von der Gemeinschaftspraxis für Radiologie Daun-Wittlich.

Sie ist schon seit vielen Jahren in der Kreisstadt vertreten, seit 2013 auch mit einem MRT (siehe Info). Darauf hatte man in Daun lange warten müssen, weil es keinen einem geeigneten Standort im Krankenhaus gegeben hatte. Das änderte sich erst, als die Wäscherei geschlossen wurde und der so frei gewordene Platz von den Radiologen genutzt werden konnte.

Mit dem etwas mehr als fünf Jahre alte Gerät hätte man theoretisch innerhalb des Krankenhauses umziehen können, aber die Praxisbetreiber haben sich für eine Neuanschaffung entschieden.

Und was passiert mit dem derzeitigen Gerät? „Es ist wie beim Autokauf, es wird vom Hersteller Siemens in Zahlung genommen“, erklärt der aus Daun stammende Dr. Alexander Stölben von der Gemeinschaftspraxis für Radiologie. Stölbens Kollege Dr. Dirk Lommel verweist auf einen Vorteil des neuen Geräts für die Patienten: „Es ist größer als das derzeitige. Was bedeutet, dass auch der Tunnel, in den die Patienten geschoben werden, auch größer ist. Menschen mit Platzangst fühlen sich darin deutlich besser aufgehoben.“

Und nicht mit dem MRT ist man nun auf dem aktuellen Stand der Technik, in Kürze wird auch ein neuer Computertomograph (CT) geliefert. Stölben beziffert die Investitionssumme auf 1,5 bis zwei Millionen Euro. Er geht davon aus, dass der Umzug der Abteilung voraussichtlich Ende Oktober vollzogen sein. Stölben: „Die Bedingungen werden im Neubau für alle besser sein.“

Der Aufwand für die MRT-Installation ist groß, allerdings musste davon nur ein „überschaubarer Teil“ vom Krankenhaus selbst in die Hand genommen werden, berichtet der technische Leiter Daniel Roden: „Der Hersteller, die Firma Siemens, hat die erforderliche Logistik organisiert.“

Für den 37-Jährigen ist der Einbau des Geräts ein „weiterer Meilenstein für das Haus, das nun bald, auch was die Radiologie angeht, auf dem neuesten Stand sein wird.“ Als nun am Nachmittag im dritten Stock alles unter Dach und Fach ist, freut sich auch Roden: „Prima, dass es im Großen und Ganzen gut geklappt hat.“

Teile des Erweiterungstrakts werden schon seit vergangenem Jahr genutzt, im Erdgeschoss sind die Bereitschaftsdienstzentrale der niedergelassenen Ärzte und die Neurologie angesiedelt.

Aber wenn die Arbeiten im Neubau Ende des Jahres beendet sein werden, ist noch nicht Schluss, Denn anschließend geht es es im Stammgebäude weiter, wo auch umgebaut wird.