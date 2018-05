Menschen mit psychischen oder seelischen Problemen soll im Gesprächskreis „Meine Seele darf sprechen“ die Möglichkeit des Austauschs und der Aussprache gegeben werden.

(red) Für den DRK-Kreisverband Vulkaneifel steht das Angebot unter dem Motto: „Neue Wege gehen, die ausgetretenen Pfade verlassen, nicht auf einmal stecken bleiben“. Der Dauner Gesprächskreis „Meine Seele darf sprechen“ trifft sich am Mittwoch, 16. Mai, um 18 Uhr im Besprechungsraum des DRK-Kreisverband Vulkaneifel in der Leopoldstraße 34 in Daun. Um eine telefonische Anmeldung für Erstbesucher unter der Nummer 06592/95000 wird gebeten.