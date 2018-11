später lesen Medien Neues Antennenfernsehen DVB-T2 HD startet Teilen

Twittern

Teilen



(red) ARD und ZDF starten zum 28. November die nächsten Umstellungen auf das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD in weiteren Regionen von Rheinland-Pfalz, unter anderem in Gerolstein und Daun. Mit DVB-T2 HD wollen ARD und ZDF über Antenne „eine deutlich bessere Bildqualität in Full-HD sowie eine insgesamt größere Programmauswahl bieten – kostenfrei und unverschlüsselt.