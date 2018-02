später lesen Bauprojekt Bürger schaffen neues Dorfzentrum FOTO: Alwin Ixfeld FOTO: Alwin Ixfeld Teilen

Rund eine Million Euro und viele tausend Stunden Eigenleistung sind in das neue Gemeinde- und Feuerwehrhaus in Deudesfeld geflossen. Am Wochenende haben die Bürger nach drei Jahren Bauzeit ihr neues Zentrum in der Dorfmitte eingeweiht. Von Alwin Ixfeld