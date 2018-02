Neun Millionen Euro für Eifeler Hospitäler

Die Landesregierung stellt in diesem Jahr den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 66 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld soll in bauliche Investitionen fließen (TV von gestern). Neun Millionen gehen in die Eifel: Nach Auskunft des SPD-Landtagsabgeordneten Nico Steinbach erhält das Marienhaus Klinikum in Bitburg in diesem Jahr eine Landesförderung von fünf Millionen Euro und das Krankenhaus Prüm vier Millionen. In Bitburg soll das Geld den ersten Bauabschnitt für die Erweiterung der Operationssäle und in Prüm die Modernisierung der OP-Abteilung mitfinanzieren. Besonders in Prüm wird Geld gebraucht. Das Krankenhaus ist in Finanznöten, derzeit verzichten die Mitarbeiter auf 7,5 Prozent ihres Gehalts. Nach Mitteilung der SPD-Landtagsabgeordneten Astrid Schmitt (Kirchweiler) erhält das Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun aus dem Investitionsprogramm des Landes in diesem Jahr 400 000 Euro. Mit dem Geld wird der Umbau der Küche realisiert.