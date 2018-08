Nicht nur ein Problem der Jäger

Die Afrikanische Schweinepest ist auf dem Vormarsch, allerdings noch nicht in Deutschland. In Daun erklärte der Jagdverband, wie Vorsorge getroffen werden kann

Die gute Nachricht zuerst: In Deutschland ist sie noch nicht angekommen – die Afrikanische Schweinepest (ASP). „Es wäre eine mittlere Katastrophe“, sagt Johannes Pinn, stellvertretender Vorsitzender des Jagdverbandes Kreisgruppe Vulkaneifel bei einem Pressegespräch in Daun. Brisant ist das Thema allein deshalb, weil in den benachbarten Ländern Litauen, Lettland, Polen und weiter östlich in Ungarn, Rumänien und Russland das Virus ausgebrochen ist. In Tschechien konnte bislang eine Ausbreitung auf Hausschweine verhindert werden.

Um das Virus gar nicht erst nach Deutschland kommen zu lassen, beruft das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten derzeit insgesamt vier Regionalkonferenzen ein, die über den aktuellen Stand und die Prävention zur ASP Jägern, Landwirten und Tierärzten wichtige Informationen bringen sollen. Im Vorfeld der ersten Konferenz mit Umweltministerin Ulrike Höfken in Daun stellte der Jagdverband Vulkaneifel seine Position zur Seuchenvorbeugung vor. „Wir sind jeden Tag draußen, sind ortskundig und beobachten den Gesundheitszustand der Wildtiere schon seit vielen Jahren“, erklärte Pinn. Man trage zur Reduzierung des Schwarzwildbestands bei. Denn davon gebe es reichlich in Rheinland-Pfalz.

Waren es 2016/17 noch 60 750 Tiere, so seien von 2017 bis heute 88 650 Wildschweine in Rheinland-Pfalz erlegt worden, erklärt Pinn, davon im Vulkaneifelkreis 3562 und im Eifelkreis Bitburg-Prüm 4489 Sauen. Auch wenn es oft heiße, die Jäger schießen zu wenig, vor allem wenn Wildschäden auftauchen, „erlegen wir alles, was möglich ist“, sagt Kreisjagdmeister Ulrich Umbach aus Kelberg. Nur bei den Riesenflächen an Mais- und Rapsfeldern sei die Jagd sehr erschwert, „denn die geben Deckung für die Tiere“. Außerdem trügen Buchen und Eichen mit dem diesjährigen reichen Fruchtbestand dazu bei, dass die Tiere nicht mehr zu den Kirrungen (eine Art Futterstelle, um Schwarzwild anzulocken, die mit kleinen Getreidemengen befüllt und so abgedeckt ist, dass anderes Wild es nicht fressen kann) kommen und nur schwer zu finden seien. „Das sind Bedingungen, dagegen kann man nicht angehen“, erklärt der Kreisjagdmeister.

Daher pocht der Landesjagdverband auch darauf, Anbauflächen für Mais und Raps zu verkleinern. Es müssten mehr Jagden organisiert werden, fordert Umbach. Bei zu hoher Dichte des Schwarzwildbestandes, könne sich das Virus auch schneller verbreiten. „Wir können voraussehen, wie die Entwicklung in jedem Jahr sein wird“, sagt Umbach. „2018/19 werden wir weniger Sauen haben.“ Die Prophylaxe gegen die ASP sei eine Gemeinschaftsaufgabe, erläutert Pinn. Landwirte, Behörden, Kommunen, Wanderer, Waldbesitzer, Medien und die Politik stünden ebenfalls in der Verantwortung. „Ich denke, es gibt viel Unwissenheit in den Köpfen der Menschen“, sagt Umbach, „wenn die ASP im Schwarzwildbestand auftaucht, dann haben wir ein Problem.“ Ein Problem sei aber auch der Mensch. LKW-Fahrer aus Osteuropa, die beispielsweise ein Wurstbrot in den Müll werfen, oder auch die Waldarbeiter, die Dosen mit Fleisch und Wurst dabei haben, wenn sie von zu Hause kommen, „ist das ein schnelles Lauffeuer, wenn die Wildschweine das achtlos entsorgte Lebensmittel fressen“. Das Virus ist für Schweine tödlich, für den Menschen aber ungefährlich. Der Landesjagdverband will Verständnis für die Jagd, Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme, behördliche Unterstützung bei Straßenabsperrungen und nicht zuletzt Unterstützung bei der Vermarktung des Wildbrets, das frei von jeglichen Giften und Hormonen ist.

Denn da ist sich die Jägerschaft einig: „Wir sagen nein zu Gift- und Hormoneingriffen in Wildtierbestände.“