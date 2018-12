Nürburgring GmbH verlängert Vertrag mit dem ADAC, der Klassiker wie den Truck-Grand-Prix veranstaltet.

(red/sts) Elf auf einen Streich: Was ähnlich klingt wie ein Zitat aus einem bekannten Märchen, ist in der Tat eine gute Nachricht für Motorsport-Fans: Denn der ADAC und der Nürburgring haben ihren Vertrag bis 2023 verlängert und somit gleich für elf Veranstaltungen die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Besucher können sich somit auch weiterhin auf die Motorsporteignisse freuen, die der ADAC in der Grünen Hölle ausrichtet. Dazu gehören unter anderem das 24-Stunden-Rennen und der Truck-Grand-Prix.

„Der ADAC ist für uns ein wichtiger und verlässlicher Partner, insbesondere als Ausrichter der vielen Veranstaltungen an unserer Rennstrecke“, erklärt Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort. „Die Vertragsverlängerung bis 2023 gibt allen Beteiligten eine längerfristige Planungssicherheit und die Möglichkeit der strategischen Weiterentwicklung.“

Die ADAC-Regionalvereine und deren aktive Ortsclubs sind als Organisator und sportlicher Ausrichter für insgesamt elf Veranstaltungen zuständig.

Dazu gehört das weltweit bekannte 24-Stunden-Rennen. „Für uns und für die Fans gehören Veranstaltung und Rennstrecke untrennbar zusammen. Beide profitieren voneinander. Das Rennen zog in diesem Jahr 210 000 Besucher an den Ring. Umgekehrt ist der mit seiner Einzigartigkeit das Schlüsselmerkmal des Rennens. Eine echte Win-Win-Situation“, sagt Mirco Hansen. Leiter Sport und Ortsclubbetreuung des ADAC Nordrhein. „Das Rennen ist mit seinem gigantischen Starterfeld und der unvergleichbaren Atmosphäre rund um die Nordschleife jedes Jahr das unangefochtene Highlight für die Motorsport-Fans. Wir arbeiten jedes Jahr daran, den Erlebnisfaktor noch weiter auszubauen“, erklärt Walter Hornung, Rennleiter des Langstreckenklassikers und Vorstand Sport des ADAC Nordrhein.

Die Weiterentwicklung der Veranstaltungen steht auch beim ADAC Westfalen im Mittelpunkt – mit Erfolg. Die ADAC GT Masters konnte bereits in diesem Jahr einen Zuschauerzuwachs von über 30 Prozent verbuchen. „Wir erleben insbesondere bei dieser Rennserie einen enorm spannenden und ausgeglichenen Wettkampf. Diese Spannung kam bei den Zuschauern besonders gut an“, berichtet Jürgen Hieke, Vorstandsmitglied für Sport beim ADAC Westfalen. „Wir freuen uns, dass wir die positive Entwicklung des Events mit der erstmaligen Teilnahme der GT4 Germany im Rahmenprogramm auch 2019 fortführen können.“

Trotz völlig unterschiedlicher Fahrzeuge verhält es sich beim beliebten ADAC Truck-Grand-Prix ganz ähnlich. Vielfalt und Familienfreundlichkeit sind dessen Hauptmerkmale. „Der Truck-Grand-Prix steht für actionreichen Motorsport, ist aber gleichzeitig auch ein stimmungsvolles Festival für alle Trucker, Familien und Country-Fans“, beschreibt Franz-Rudolf Ubach vom ADAC Mittelrhein die besondere Atmosphäre. Der ADAC-Regionalclub verantwortet nicht nur das LKW-Spektakel, sondern auch die SimRacing Expo. 2014 feierte die Veranstaltung rund um den virtuellen Motorsport Premiere und entwickelt sich seitdem kontinuierlich weiter.

Während beim SimRacing die Fahrer an Simulatoren sitzen, fahren am gleichen Wochenende nebenan auf der echten Rennstrecke die Boliden der GT Series. Auf die Helden der Rennsport-Geschichte können sich Zuschauer hingegen bei der ADAC Westfalen Trophy, der Nürburgring Classic sowie beim Kölner Kurs freuen. Bei letzterer Veranstaltung werden hingegen die Motorräder der Rennsport-Geschichte zum Leben erweckt. Beim Thema Motorsport-Förderung und Amateursport ist weiterhin die RCN Rundstrecken-Challenge Nürburgring fester Bestandteil des Rennstrecken-Kalenders 2019.