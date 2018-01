Auf Wunsch einzelner Leser hier das offizielle ärztliche Bulletin, was Walburgas Verletzungen angeht:

Ihr gar liebliches Antlitz ist zu 99,8765 Prozent wieder hergestellt. Hurra! Jetzt ist sie so schnuckelig wie zuvor, und ich habe Sympathiepunkte gesammelt bis zur Eisernen Hochzeit – mindestens! So, das wäre geklärt. Ist es nicht schön, wenn privat und darüber hinaus alles erste Sahne ist? Eine momentan unfassbar harmonische Ehe (dass ich das noch erleben durfte), zu genießen unter dem großen Unesco-Dach. Wo Vulkaneifel ist, ist vorn! Die weltweit erste Natur- und Geopark-Kindertagesstätte, der überfälligste Lückenschluss der westlichen Hemisphäre und, und, und...

Kein Wunder, dass sich pulsierende Metropolen zu Höherem berufen fühlen. Beispiel gefällig? Wie wäre es mit Stadtrechten für Gefell? Das entsprechende Ortsschild habe ich dank investigativer Recherche schon fotografieren können. 120 Leute brauchen endlich eine eigene Verwaltung und Stadtbürgermeister in spe Alfred Gundert endlich ein angemessenes Salär für sein aufopferungsvolles Engagement. Hallo in Nitz, in Saxler, in Uess: nur keine falsche Bescheidenheit: Von Gefell lernen heißt siegen lernen!

FOTO: Werhan, Michael / TV