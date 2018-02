später lesen Behörden Öffnungszeiten an Karneval Teilen

(red) Der Dienstleistungsabend der Kreisverwaltung Vulkan­eifel wird in der Woche vor Karneval von Weiberdonnerstag, 8. Februar, auf Mittwoch, 7. Februar, vorverlegt. Die Büros der Kreisverwaltung sind an diesem Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr geöffnet; Kfz-Zulassungen werden bis 11.30 Uhr beziehungsweise 17.30 Uhr entgegengenommen. Die Außenstelle der KFZ-Zulassungsstelle in Jünkerath ist am Weiberdonnerstag, am Rosenmontag, 12. Februar, und Dienstag, 13. Februar, geschlossen. Einen vorverlegten Dienstleistungsabend gibt es dort nicht. Am Rosenmontag, 12. Februar, bleiben die Büros der Kreisverwaltung geschlossen. Das JobCenter ist am Mittwoch, 7. Februar, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, geöffnet. An Weiberdonnerstag und Rosenmontag bleiben die Büros des Job-Centers geschlossen.