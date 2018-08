Online-Angebot für arbeitslose Frauen

Das Jobcenter des Kreises Vulkaneifel übernimmt mit dem Pilotprojekt Vorreiterrolle in Rheinland-Pfalz.

(red/sts) Gerade für arbeitslose Frauen ist der Start in die Berufswelt sowie die Teilnahme an Förderangeboten häufig schwerer als für Männer. Auf dieses Problem zielt das Jobcenter des Kreises Vulkaneifel (mit Unterstützung des Landesministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) mit dem Projekt „Comeback Online“. Es ist ein virtuelles Beratungsangebot, das auf arbeitslose Frauen und deren Vermittlungshemmnisse ausgerichtet ist und ihnen beim Start oder Wiedereintritt in die Arbeitswelt helfen soll. 75 Prozent der Gesamtkosten werden vom Land, der Rest vom Bund finanziert. Umgesetzt und konzipiert wird das Projekt vom Bildungsberatungsunternehmen Kiz Sinnova

Rita A. aus Lirstal (Verbandsgemeinde Kelberg) ist arbeitslos, hat zwei Kinder und ist alleinerziehend. Ihre Ausbildung hat sie aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft abbrechen müssen. Nun sind ihre Kinder größer und sie kann sich stärker um die eigene Zukunft kümmern. Als Ungelernte hat sie allerdings keine besonders guten Chancen am Arbeitsmarkt. Und ohne Auto ist ihr Aktionsradius sehr begrenzt. Rita A. hat ein paar Ideen, was sie machen könnte, aber sie sieht sich kaum in der Lage, sich gut vorzubereiten. Ein Beratungsangebot musste sie bereits abbrechen, weil sie für ihre Kinder keine Betreuung fand und die Anfahrtszeiten zu lang waren.

„Das ist eine typische Problemlage, wie wir sie in unserer täglichen Arbeit mit arbeitslosen Frauen antreffen“, sagt Markus Schneider vom Jobcenter des Kreises. „Mütter sind besonders hart von Arbeitslosigkeit betroffen, weil sie sich aufgrund ihrer Verpflichtungen als Mutter weniger gut auf den Arbeitsmarkt einstellen können. Sie nehmen einerseits eine wichtige gesellschaftliche Funktion wahr, haben aber gerade deshalb mit besonderen Hürden zu kämpfen, um selber finanziell unabhängig zu werden. Viele Mütter bleiben deshalb über lange Zeit arbeitslos und haben kaum eine Chance, sich aus ihrer Situation zu befreien. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, sind sie selber älter geworden und haben über lange Jahre kaum berufliche Erfahrungen sammeln können.“

Vor diesem Hintergrund hat das Jobcenter ein online-gestütztes Beratungs- und Coachingangebot eingeführt. Arbeitslose Frauen erhalten leihweise ein Tablet mit Internetverbindung. Die Beratung in Kleingruppen erfolgt in einem „virtuellen Klassenzimmer“. Ziel ist die Entwicklung einer Erwerbsperspektive, zum Beispiel in Form eines gezielten Bewerbertrainings. „Die Mütter sind dabei nicht auf Verkehrsmittel angewiesen, um an unserem Angebot teilzunehmen. Wir holen sie zu Hause ab, indem wir die Gespräche online führen“, erklärt Anna Johannsen von Kiz Sinnova.

Laut Landrat Heinz-Peter Thiel ist das Jobcenter das erste in Rheinland-Pfalz mit einem solchen Projekt. Für ihn Beleg dafür, „dass die Kommunen vor Ort die richtigen Ansprechpartner in Sachen Arbeitsvermittlung sind und auf die Region maßgeschneiderte Angebote bereitstellen.“