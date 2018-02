Oster-Camp für Kinder in Darscheid

(red) Das Naturerlebniszentrum (NEZ) bietet für Kinder ab 7 Jahren von Freitag, 23. März, bis Sonntag, 25. März, ein Ostercamp an, in dem Teilnehmer was für den Umweltschutz tun können. Auch Spiel und Spaß sollen dabei nicht zu kurz kommen. Los geht es am Freitag, 14.30 Uhr. Abends geht es dann bis 19.30 Uhr. Samstag und Sonntag dauert das Angebot von 9 bis 17 Uhr. Am Sonntag gibt es ein Abschlussfest mit Eltern und Großeltern. Info: Info@nez-vulkaneifel.de