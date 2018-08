später lesen Glaube Pilger gehen nach Barweiler Teilen

Die Barweiler-Pilgerwallfahrt ist in diesem Jahr am Wochenende, 8. und 9. September. Treffen ist um 8 Uhr in der Nerother Kirche, anschließend beginnt die Fußwallfahrt nach Barweiler. Der Rückweg beginnt am Sonntag, 9. September, nach der 7 Uhr Frühmesse in Barweiler.