Premiere in der Maubach-Arena

Was ist wann und wo? Das Eifel Rallye Festival in und um Daun auf einen Blick.

(sts) Die Vulkaneifel freut sich ab heute wieder auf mehrere zehntausend Gäste aus dem In- und Ausland. Die Unterkünfte in der Kreisstadt und Umgebung sind seit Monaten ausgebucht, die Teilnehmer haben ihre über 170 automobilen Zeitzeugen der Rallye-Geschichte vorbereitet.

Kurzum: Es ist alles bereit für den Startschuss für die Eifel Rallye Festival. „Es wird auch Zeit, dass es endlich losgeht, nach gut einem Jahr der Vorbereitung fiebern wir jetzt alle dem Start entgegen“, freut sich Organisationsleiter Otmar Anschütz vom MSC Daun.

Donnerstag: Erstmals ist die „Maubach-Arena“ zwischen Darscheid und Hörscheid ab 15 Uhr Austragungsort des Rallye-Auftaks, des sogenannten Shake down. In der Rallyemeile in Daun lockt ab 20.30 Uhr der Welcome-Abend mit dem Open-Air-Kino von Kult-Filmer Helmut Deimel. Moderator Markus Stier führt durch den Abend.

Freitag: Die technische Kontrolle ab 8 Uhr in der Rallye-Meile bietet Einblicke in die Welt der Rallye-Fahrzeuge der Vorzeit. Ab 11 Uhr lockt die Autogrammstunde mit den Stars Blomqvist, Salonen, Moya, Kleint, Demuth, Kahle, Kirkland, und Schelle. Die sogenannte Super Stage bietet ab 14,20 Uhr alles, was das Schotterherz höherschlagen lässt. Nur wenige hundert Meter entfernt steigt ab 19,20 Uhr die Wertungsprüfung in und um Sarmersbach.

Samstag: Der Samstag steht im Zeichen anspruchsvoller Asphalt-Wertungsprüfungen rund um Daun. Die Fans haben die Wahl zwischen dem Risselberg in Niederstadtfeld in seiner neuen Variante, der anspruchsvollen Prüfung im Kelberger Land und dem Klassiker Lehwald. In der Mittagspause besteht die Möglichkeit, in der Rallye Meile in Daun Fahrer und Fahrzeuge zu besuchen. Das Finale findet dann in der Rallyemeile ab 19:30 Uhr bei der großen Rallye-Party statt.

Weitere aktuelle Informationen über das motorsportliche Großereignis gibt es im Internet unter www.eifel-rallye-festival.de