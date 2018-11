später lesen Gesundheitswesen Protest gegen Schließung der Geburtshilfe in Daun: Mehr als 1000 Menschen demonstrieren für den Erhalt Teilen

Das Thema Zukunft der Geburtshilfe in Daun mobilisiert die Menschen: In Daun hat es die größte Demo in der Stadtgeschichte gegeben. Das Ziel: Die für den 31. Dezember angekündigte Schließung der Station mindestens zu verschieben oder die Rücknahme der Entscheidung.

